Fin du diesel : des sous-traitants au bord du gouffre

Le diesel n'a plus la cote. Il représentait 72% du marché en 2012. Actuellement, c'est 30%. L'essence aussi est en baisse. Le secteur a amorcé un virage radical vers l'électrique et a déjà provoqué des fermetures de sites comme celui d'Ibiden dans le Loiret, il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, c'est une usine fantôme de 20 000 m².