François Lenglet : "La cuisine française souffre de son image de luxe"

Les Français consomment désormais plus de mozzarellas que de camembert. Même dans sa patrie, le camembert voit ses ventes coulées de 3% par an. C'est un véritable match que se livrent la France et l'Italie pour diffuser leurs spécialités culinaires dans le monde. Une sorte de Top Chef planétaire que les Italiens sont en train de gagner. Au total, 30 milliards de pizzas sont avalés chaque année. Le tiramisu est l'un des desserts les plus prisés.