François Lenglet : "les énergies renouvelables ne suffiront pas"

Par la suite, François Lenglet explique que la France n'est pas la seule à retrouver des atomes crochus avec le nucléaire. Le Royaume-Uni et les États-Unis font pareil. Et la Chine ne l'avait jamais abandonné. Et pour cause, les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, ne suffiront pas, car elles demanderaient une surface considérable et elles sont par nature intermittentes. Il faut donc compléter avec une source d'énergie pilotable.