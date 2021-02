Gastronomie : la pizza 3 étoiles

La pizza, l’un des plats les plus dégustés du moment. De plus en plus haut de gamme, alléchante et parfois surprenante. La pizza est indétrônable. Dans une pizzeria parisienne officine Peppe Cutraro, le champion du monde de ce classique italien. La clé de sa réussite, c’est d’abord une pâte fabriquée avec trois farines différentes. Une pâte aérée, habillée d’ingrédients de qualité, comme les tomates jaunes, la confiture de figue maison, du jambon de Parme 24 mois, à seulement 20 euros.