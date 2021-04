Gel : qui va payer les dégâts dans les vignes et les vergers ?

Pour éviter les faillites en cascade, l'Etat va devoir intervenir et c'est prévu dans le fonds des calamités agricoles. Mais il ne couvre que 12 à 35% des pertes et certaines cultures en sont exclues. Le gouvernement reconnaît que c'est loin d'être suffisant. Le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a annoncé la mise en place "d'un fonds exceptionnel qui viendra compléter ce que le fonds des calamités agricoles ne peut pas faire.

Aide de l'Etat ou non, une chose est sûre : certains fruits français vont se faire rares sur les étals des primeurs. Les consommateurs vont devoir payer plus cher. "S'il faut rajouter 30 centimes au kilo oui", dit une passante. Mais pas question de faire flamber les prix pour le représentant des arboriculteurs. Et il ne faudra pas compter forcément sur les producteurs européens pour payer moins cher. L'Espagne et l'Italie ont par exemple elles aussi été touchées par cette vague de gel historique.