Gelées du mois d'avril : un plan d'aide pour les agriculteurs sinistrés

À Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), des arbres ont été dénudés à cause des gelées du mois d'avril. Les traces du cauchemar sont encore là. Quentin Malossane a perdu 90% de sa production d'abricots. Lueur d'espoir, les aides de l'Etat qu'il va recevoir, entre 300.000 et 400.000 euros, lui permettront de combler une partie des un million et demi d'euros qu'il a perdus. L'arboriculteur espère les recevoir rapidement. En plus de cette aide, l’État lui permet de mettre ses employés au chômage partiel et de ne pas payer une partie des cotisations sociales.