Grâce à l'épidémie, les bijoutiers se sont reconvertis au numérique

Pendant de longs mois, cet atelier familial à Maizières-lès-Metz (Moselle) ne pouvait plus accueillir ses clients. Mais les horlogers en retiennent le bon côté : un environnement de travail plus calme et plus d'efficacité. Dernièrement, ils ont eu tout leur temps pour soigner des montres prestigieuses à plus de 6 000 euros.