Grande distribution et producteurs : des négociations sous haute tension

En un an, les prix dans les grandes surfaces ont diminué de 0,4%. Alexis Vaillant, président d'Alterfood et membre de la FEEF, est en pleine négociation avec les hypermarchés pour y vendre ses soupes. Certains ne lui font pas de cadeaux. Problème à cause du covid, ses coûts de production ont augmenté. "On a perdu énormément de business pendant l'année qui vient de s'écouler et on ne s'attendait pas à avoir une pression des prix aussi importante, même si elle est inhérente à toute négociation commerciale", explique-t-il.