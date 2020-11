Grandes enseignes : une remontée impossible ?

La réouverture de l'ensemble des commerces fait l'actu du jour. Dans certains magasins, quelques règles seront instaurées : la jauge portée à huit mètres carrés par client, le système de comptage pour les commerces de plus de 400 m², l'extension des horaires d'ouverture jusqu'à 21 heures et dérogation possible pour ouvrir le dimanche. Par ailleurs, la relance financière des grandes enseignes est très loin d'être gagnée. Ces dernières vivent une véritable descente aux enfers depuis bien longtemps avec les attentats de 2015, la mobilisation des gilets jaunes et les grèves à répétition de la SNCF. Et maintenant, cette année, elles subissent la pandémie de coronavirus. Ce qui va faire de 2020 la pire année de leur histoire. Comment les grands magasins vont-ils pouvoir se relever ?