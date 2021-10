Guerre des licences de pêche : y a-t-il encore du poisson sur les étals de Boulogne-sur-Mer ?

De retour au port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Jean-Yves Noël, pêcheur, a le sourire forcé. À bord de son bateau, aucun poisson, seulement quelques tourteaux et des homards. "On fait comme on peut, il n'y a plus grand-chose à faire en poissons chez nous. C'est un peu la misère", se désole-t-il, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le manque de choix se fait donc sentir. Pour cause, une grande majorité de pêcheurs n'ont plus le droit d'aller dans les eaux britanniques qui sont pourtant beaucoup plus poissonneuses. "Sans les licences anglaises, on ne s'en sortira pas. Cette année, on n'a pas pu faire la saison de soles sur les eaux anglaises. On a perdu 50% de notre chiffre d'affaires", souligne Emilie Devogel, artisane poissonnière. Plus de cabillaud, presque plus de sole ou de turbot, la situation risque de devenir critique pour les poissonniers si les clients ne trouvent pas ce qu'ils veulent.