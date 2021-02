Guerre des prix entre grande distribution et producteurs : ce qui se joue

Le prix de milliers de produits pour un an est au cœur d'une négociation entre les agriculteurs et la grande distribution. Parmi eux, un yaourt qui a fait l'objet d'une longue discussion ces derniers jours. Chaque année, la laiterie Bastidarra doit négocier avec les grossistes et les supermarchés pour fixer le prix de ses yaourts. Comme tous les industriels, elle avait jusqu'au 1er mars pour trouver un accord. Le gérant vient de boucler des négociations houleuses. Avec une année difficile, le fabricant avoue être un peu déçu. Produire un yaourt coûte de plus en plus cher, mais certaines grandes surfaces refusent d'augmenter le prix.