Halles de Lyon : un goût de fête

L'excellence de la gastronomie française donne rendez-vous aux fins gourmets aux Halles de Lyon, rebaptisé Halles Paul Bocuse. Un lieu authentique qui rassemble environ 56 commerçants et autant de talents œuvrant dans des spécialités traditionnelles charcutières, chocolatières, en passant par la volaille et les huîtres. Bouchers, Pâtissiers, poissonniers, boulangers, écaillers, épiciers, cavistes... Ils proposent le meilleur de la gastronomie française. Malgré la pandémie et ses conséquences, les Halles de Lyon Paul Bocuse se sont parées de couleurs et de saveur de fête. Comment ces 56 commerçants-artisans se procurent-ils les meilleurs produits ?