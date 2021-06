Hausse des prix : les explications de François Lenglet sur l’inflation qui se profile

La flambée des prix atteint plus de 1,4% dans l'Hexagone, 2,5% en Allemagne, 2,7% en Espagne, presque 5% aux États-Unis et 9% pour les coûts de production en Chine. Cette hausse gagne toute la planète. Et elle devrait se traduire bientôt par des voitures un peu plus chères, par des meubles pour lesquels il faudra débourser davantage ou par une alimentation plus coûteuse.