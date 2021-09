Hausse du SMIC : quel impact sur la feuille de paie ?

À Beauvais dans l'Oise, cette société d'export-import de fruits emploie 80 salariés. Quatre d'entre eux sont payés au SMIC. C'est le cas de Didier Ujhelyi, 57 ans, manutentionnaire. Dès le 1er octobre, il touchera 35 euros brut de plus par mois. Pour lui, c'est une très bonne nouvelle. "On manque un peu d'argent à la fin du mois. Là, ça passe toujours à 30 euros de plus. Je peux acheter un peu plus de choses, faire des courses, acheter des habits".