Hôtels, campings … Beaucoup de réservations, trop peu de saisonniers

Les grands espaces, le calme, l'air pur devraient cet été encore séduire les vacanciers. Dans son gîte des Pyrénées, Pierre Vidal se prépare à recevoir sa clientèle estivale. Cette dernière a totalement changé depuis l'année dernière. "On est proche de la frontière espagnole. Et d'habitude on avait beaucoup de clients, de familles ou de couples espagnols, que l'on n'a plus. Et sachant qu'on a quand même des taux de remplissage important, donc, en effet, il y a forcément un nouveau public", explique-t-il.