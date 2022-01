Hôtels, restaurants : des aides renforcées pendant deux mois

Dans cette brasserie, à l'heure du déjeuner d'habitude, les clients font la queue pour avoir une table. Ce midi, il n'y a pas foule. Ce mois-ci, ce restaurateur enregistre une perte de 60% de son chiffre d'affaires. Et il ne comprend pas ce nouveau dispositif d'aide. "On peut constater que le compte n'y est pas. Puisqu'on nous annonce qu'à partir des seuils de 50 ou 65% de baisse d'activité, on aura droit aux aides. Mais si on en est là, on devrait être au tribunal de commerce en redressement. Et dans cette situation-là, on n’a pas droit aux aides. Donc, à un moment, c'est de l'enfumage", déplore Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie des Bouches-du-Rhône (Umih 13).