"Il me reste 41.000 euros à payer chaque mois" : radiographie d'un hôtel en crise

D’un côté, de l’argent qui ne rentre pas, faute de clients. Et de l’autre, des charges qui s’accumulent, que ce soit pour payer le réceptionniste qui gère les annulations ou bien encore le jardinier qui s’occupe de l’entretien du parc. Depuis le reconfinement, les réservations dégringolent, obligeant bon nombre d’hôteliers à fermer leur établissement. À Pennedepie, dans le Calvados, l'hôtel-restaurant "Les Jardins de Coppélia" est au bord du gouffre. L’établissement, ouvert il y a seulement un an, n’a pas reçu un seul client depuis plus d’un mois.

Et pendant ce temps-là, les factures s’accumulent. Chaque mois, le couple de propriétaire doit débourser plus de 63.000 euros. "C’est extrêmement stressant", confie Laurent Guinard. Pendant qu’il s’occupe de la comptabilité, sa compagne remue ciel et terre pour trouver des solutions. Elle a déjà obtenu une aide de 10.000 euros de l’État et a également négocié avec sa banque la suspension du remboursement d’un emprunt, de quoi économiser 12.000 euros tous les mois. Mais vu le montant des factures, cela reste encore bien insuffisant : dans l'immédiat, il lui reste donc encore 41.000 euros à payer.