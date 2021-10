Indemnité inflation : l’analyse de François Lenglet

La plupart des pays européens cherchent à atténuer la forte hausse des prix de l'énergie. Blocage des prix au Royaume-Uni, baisse des taxes et confiscation des profits des distributeurs d'énergie en Espagne, et des aides ciblées en Italie. Mais la France a une particularité. C'est le pays où la redistribution est déjà la plus élevée, alors que ses filons sont les plus détériorés en Europe avec un déficit de 9,5% du PIB au second trimestre 2021. Et c'est pourtant le pays le plus inventif en matière d'aides : indemnité d'inflation, revenu d'engagement pour les jeunes, chèque énergie, pass culture, chèque réparation vélo... La France a fait de la redistribution une spécialité mondiale aux côtés du vin et de la baguette de pain.