Info / Infox : la réforme de l'assurance-chômage va-t-elle appauvrir un tiers des demandeurs d'emploi ?

Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste français, a annoncé cette semaine qu'" à partir du 1er juillet, c'est un million de chômeurs qui vont voir leur indemnité baisser de 17 %". Une mesure qu'il juge gravissime. Nos vérificateurs ont cherché à comprendre ce qui correspond à ces chiffres. Et ils proviennent d'un rapport publié en avril dernier par l'Unedic, l'organisme qui précisément gère l'assurance chômage en France. Et à la page 8, on retrouve ces mots " la réforme concernera 1,15 million d'allocataires, avec une allocation journalière plus faible de 17 % en moyenne qu'avec les anciennes règles".