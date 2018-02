VIDÉO – "Instagram a changé ma vie" : comment le réseau social leur a permis de faire de leur passion un business

Autre entrepreneuse, autre parcours. L’aventure a commencé il y a deux ans pour Juliette. Dans la musique, "un milieu qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'[elle] voulai[t] faire", nous raconte-t-elle, elle a développé en parallèle une activité plus artistique. Diplômée d’art, et après un voyage à Tokyo, elle se découvre un certain goût pour l'univers kitsch qu’elle décline sous forme d’accessoires (pin's, bijoux…). Elle a ouvert un compte un peu par hasard sur Instagram. "Et un jour j’ai posté la photo d’une bague en forme de seins que j’avais fait pour ma copine pour rire". Résultat ? "J’ai eu plein de commentaires, de mails et beaucoup de commandes... j'ai pris l'outil au sérieux". L’essentiel du trafic sur son site s’opère grâce à Instagram, 80% des visites, nous affirme-t-elle. C'est d'ailleurs le réseau social, qui l’a amenée à travailler avec beaucoup de marques telles que Sephora ou encore Orangina : "Ça amène de la crédibilité, c’est un outil sans limite". Preuve en est, "la plupart de mes clients sont aux Etats-Unis, cela représente environ 80% de mes commandes (...) Sans Instagram, je serais toujours dans mon CDI qui ne me correspondait pas". Et aujourd'hui, elle a des projets plein la tête qu'elle compte bien réaliser.