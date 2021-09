Intempéries dans le Gard : comment fonctionnent les assurances ?

Trois jours après l'inondation dans le Gard, c'est encore l'heure de chasser l'eau des maisons. Nous sommes chez Jennifer où des amis l'aident à sortir tout le mobilier et tous les objets. En fait, presque tout ce qu'elle possédait ici est bon pour la casse. Cette dernière compte d'ailleurs tout jeter, alors que l'expert en assurance n'est même pas encore passé. "Il y a de la moisissure, ça pue. On garde ce qu'on peut garder et voilà", lance Jennifer.

Normalement, il faut attendre le passage de l'assurance pour que l'expert constate lui-même les dégâts. La mère de famille a renoncé et préfère tout prendre en photo avant de jeter. Il faut dire que depuis mardi et l'inondation, elle l'attend son assurance. "J'ai appelé dès le lendemain à 8h du matin, j'ai passé ma matinée avec eux. On nous a dit qu'un expert allait venir dans 24 heures, et on nous a confirmé jeudi qu'il n'arriverait que lundi", raconte-t-elle. Un délai que Jennifer trouve trop long.