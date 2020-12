Interdiction des terrasses chauffées : "On nous achève", regrettent restaurateurs

À Lille (Nord), une centaine de restaurants possèdent des terrasses, ouvertes et chauffées durant l'hiver. En apprenant qu'ils ne pourront plus les utiliser, les patrons de ces établissements ont reçu un gros coup au moral. "On vit déjà une situation très difficile, et là, on nous achève", a déclaré le gérant d'une brasserie.