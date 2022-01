Investissements étrangers : la France séduit

Pour l'instant, le terrain est encore vague, mais dans deux ans à Chalampé dans le Haut-Rhin sortira une usine de production de plastique flambant neuf qui va notamment fabriquer des airbags et des câbles pour les voitures électriques. Le groupe allemand BASF va créer 60 emplois et injecter 300 millions d'euros.

Pourquoi BASF a-t-il choisi notre pays ? Les dirigeants expliquent qu'ils ont d'abord été attirés par le tissu industriel déjà existant, mille salariés y travaillent déjà et leur expérience n'est plus à démontrer. "Ce savoir-faire, il est unique en Europe. On a un savoir-faire de plus de 65 ans sur des procédés qui est très technologique, très technique, qui demandent beaucoup de formation, beaucoup d'entraînement", explique Frédéric Fournet, directeur d'Alsachimie.