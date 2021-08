Jugée peu rentable, l'usine Knorr de Duppigheim va fermer

Magalie par exemple a commencé à travailler chez Knorr à 18 ans. Pour 26 ans d'ancienneté, elle devrait toucher un peu plus de 70.000 euros bruts, le minimum légal. À Duppigheim, un village tout proche, on se sent solidaire des salariés. Ce qui est normal, car certains vivent ici et participent à la vie de la communauté.