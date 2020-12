L'anxiété des pêcheurs français, suspendus aux négociations du Brexit

Si aucun accord n'est trouvé, le "no deal" serait une catastrophe. Puisque les eaux anglaises deviendraient inaccessibles, et tous les Européens devraient se concentrer sur une seule et même zone plus petite. Sur un étal, par exemple, tous les poissons viennent des eaux anglaises. Si désormais ce sont les pêcheurs britanniques qui les exportent, des droits de douane et autres taxes pourraient doubler les prix.