L'inquiétude des 600 salariés des fonderies du Poitou menacées de fermeture

Ayant ouvert son magasin de fruits et légumes locaux à quelques kilomètres des fonderies, Stéphanie s'inquiète car les ouvriers représentent une bonne partie de sa clientèle. Elle se soucie de l'avenir de son commerce. "Je risquerais d'avoir moins de clients et du coup, c'est sûr que mon chiffre d'affaires sera moindre. Après derrière, je ne pourrais peut-être pas tenir non plus", lance-t-elle.