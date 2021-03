La Chronique éco : 160 Mds €, le coût de la crise s'alourdit

Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, a présenté mercredi aux sénateurs la facture du pays qui coûte plus de 160 milliards d'euros. C'est du jamais-vu depuis la crise de 2008-2009. Elle est toutefois à la mesure des opérations de sauvetage qui ont été mises en place par le gouvernement. Ce dernier a par exemple mis sur la table 42 milliards d'euros de dépense pour soutenir l'économie et 18 milliards d'euros pour nationaliser les salaires. Le fonds de solidarité pour les petits commerçants et les indépendants a coûté 12 milliards. Puis, il y a eu l'énorme coût pour la santé, 30 milliards d'euros de dépense pour l'assurance-maladie. Sans parler des soins, des masques et du déficit de la Sécu. Quid du manque à gagner ?