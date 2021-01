La Chronique éco : Assurance chômage, l'impossible réforme ?

Lancée en novembre 2019, la réforme de l'assurance chômage répondait à des objectifs précis : réaliser 1,3 milliard d'économies par an et dynamiser le retour à l'emploi. La macronie voulait ainsi arriver à 7% de taux de chômage en 2022. Or, avec la crise de Covid-19, ces chiffres ont explosé. D'où la tendance à se dire que le but du gouvernement est purement politique, selon notre éditorialiste. Quelles sont les pistes sur la table ? Quid de la position des syndicats vis-à-vis de la situation ?