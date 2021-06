La Chronique éco : Attractivité, la France tient son rang

L'Hexagone est le pays le plus attractif d'Europe. Sur le podium, la France est numéro un avec 985 projets d'implantation d'investissement, devant le Royaume-Uni avec 975 et l'Allemagne est numéro trois. Pour cause, on a bien défendu notre attractivité à la fois avec notre plan de soutien des entreprises et notre plan de relance de 100 milliards, qui va soutenir le numérique, le digital et l'environnement. Puis de manière plus structurelle, on a mis en place des mesures qu'on va pérenniser comme le crédit d'impôt recherche, la baisse d'impôt de production, puis une fiscalité qui ne bouge plus.