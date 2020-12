La Chronique éco : Automobile, pourquoi le pays décroche ?

En quinze ans, on est passé de 3,7 millions de véhicules construits dans le pays à 1,3 million. "La chute est spectaculaire", affirme François-Xavier Pietri. Et on ne fait pas mieux que nos voisins européens. Si la baisse de la production est de 47% dans l'Hexagone, elle est de 33% au Royaume-Uni et de 25% en Italie et en Espagne. Selon notre éditorialiste, il y a la crise économique bien sûr mais il y a aussi le fait que les constructeurs français sont ceux qui ont le plus délocalisés à l'extérieur. La production de Clio de Renault par exemple est partie du côté de la Turquie et de la Slovénie. Même mouvement pour la Peugeot 208 qui est partie en Slovaquie et la 2008 en Espagne. Est-ce un mouvement inéluctable ? Quid des plans de relocalisation prévus en 2021 ? Autre sujet : quid des épargnes des Français durant la crise sanitaire ?