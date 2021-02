La Chronique éco : Bourse, la ruée des particuliers

Il y a plus d'un an, la privatisation de la Française des Jeux a eu un incroyable succès. À cette époque, 500 000 actionnaires ont acheté des actions. Et 350 000 d'entre eux n'ont jamais été à la Bourse de Paris, mais ont profité de l'occasion pour se lancer dans cet investissement. Ils ont eu raison, car le cours était de 19,50 euros par action, contre 35,45 euros aujourd'hui. En un an, ils ont alors gagné 82%. Un rendement qui donne envie d'investir en Bourse, car celui des placements sûrs comme le livret A et l'assurance-vie est très faible. Qui sont ces nouveaux actionnaires ?