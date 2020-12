La Chronique éco : Cadeaux, à peine offerts déjà revendus

Peu de personnes acceptent de reconnaître avoir vendu leur cadeau de Noël. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à le faire. D'ailleurs vendredi à midi, le site Rakuten comptait 300 000 annonces de reventes de cadeaux de Noel. Et selon une étude Ebay/Kantar, un peu plus de sept millions de Français prévoient de revendre leurs cadeaux et espèrent en gagner une cinquantaine d'euros. Ce sont les produits technologiques, les jouets, les jeux, les vêtements et les parfums qui se vendent le plus. Est-ce une bonne idée de revendre ses cadeaux de Noël ?