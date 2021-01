La Chronique éco : Ce qui va changer avec le Brexit

Avec le Brexit, la frontière entre l'Hexagone et le Royaume-Uni est donc rétablie. Un changement qui entraîne, entre autres, le retour des contrôles douaniers. À Calais et à Dunkerque, là où 70% des marchandises échangées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne transitent, le chamboulement est conséquent. La manœuvre administrative est telle que certains chauffeurs anglais ont décidé de ne plus passer par la France. Sur le secteur de la pêche, les pêcheurs français sont majoritairement soulagés de l'accord. En effet, si au départ, la Grande-Bretagne voulait suspendre 70% des quotas de pêche, elle s'est finalement décidée à 25%. Néanmoins, ils s'inquiètent quand même d'une baisse de leur chiffre d'affaires.