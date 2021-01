La Chronique éco : Commerces, le choc du couvre-feu

Le gouvernement a annoncé jeudi une série de mesures pour tenter d'enrayer un possible rebond épidémique. Parmi elles, la généralisation du couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du territoire métropolitain pour quinze jours. Dans les 25 départements qui ont déjà appliqué ce dispositif, la situation est difficile pour les commerçants. François-Xavier Pietri estime que "20 % du chiffre d'affaires de la journée des centres commerciaux sont réalisés entre 17 heures à 20 heures". Mais ceux qui souffrent le plus sont les commerces non-essentiels avec une perte évaluée entre 20 et 40 %. Les commerçants comptent sur l'élargissement des horaires et l'ouverture le dimanche pour compenser les baisses d'activité. Quid des nouvelles aides pour les entreprises en difficulté ?