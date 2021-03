La Chronique éco : Crise sanitaire, la France mal préparée

Il en est ressorti que le pays ne s'était pas du tout préparé à la crise sanitaire. "Un défaut d'anticipation de planification a été observé et il faudra une fois encore en tirer des leçons pour la préparation des futurs crises et leur éventualité", a déclaré Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Cette dernière pointe principalement deux secteurs majeurs où il y a eu plus d'impréparation. Il s'agit du système de santé et de l'éducation nationale. Que dit la Cour des comptes sur ces deux secteurs ?