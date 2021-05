La Chronique éco : Déconfinement, les secteurs qui grimacent

Avec le déconfinement, il y a des secteurs pour lesquels la réouverture est compliquée. Pour les salles de sport qui sont fermées depuis neuf mois, par exemple, il y a plusieurs obstacles. Mis à part les jauges, il va également falloir donner la priorité aux clients qui disposent d'avoirs c'est-à-dire les abonnements qui ont été reportés depuis des mois. Du coup, il n'y aura aucune rentrée d'argent dans les caisses. En plus, on est à la veille des vacances et c'est la période la plus creuse de l'année pour les salles de sport . A coté, les charges vont aussi commencer à courir. C'est pour toutes ces raisons que le secteur en appelle au gouvernement en disant qu'il ne faut pas couper les aides. Quid des autres secteurs ?