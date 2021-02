La Chronique éco : Flunch, la fin d'une époque

Le secteur de la restauration a énormément été touché par la crise sanitaire. Elle a fragilisé des entreprises déjà en fin de course. La chaîne de restauration Flunch, elle, a essuyé une chute de 60% de son chiffre d'affaires en 2020. Flunch c'est pourtant la première chaîne de restauration en libre-service, 50 ans d'existence et 55 millions de repas par an. Malgré cela, elle n'a pas résisté à la crise. La chaîne s'est donc mise en procédure de sauvegarde et le groupe va être en partie démantelé. Sur les 161 restaurants détenus, 57 sont en vente avec 1 244 emplois menacés. Hormis Flunch, une autre chaîne de restauration, Courtepaille, connaît également le même sort. Est-ce la fin d'une époque pour ce type de restaurant ?