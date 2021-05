La Chronique éco : Gare à la pénurie de voitures de location pour les vacances !

L'été dernier, trouver une voiture de location était une galère. Et peut-être que cette année, il y aura aussi une pénurie. En effet, par précaution, les loueurs ont commandé peu de voitures cette année. En début d'année, il y a eu des arrêts de production chez les constructeurs à cause des pénuries de matières premières. Les parcs automobiles sont au plus bas, notamment chez Europcar qui traverse une passe financière difficile. Actuellement, il a moins de 36% de véhicules en stock. Sur les destinations les plus prisées, non seulement, on risque d'avoir du mal à trouver une voiture, mais en plus, le prix risque de flamber. Qu'en est-il des réservations pour les ponts et les vacances d'été ? Quelles sont les destinations privilégiées ?