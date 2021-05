La Chronique éco : L'embellie du moral des patrons

C'est le retour de la confiance chez les patrons. En effet, ils anticipent une sortie de crise plus rapide que prévu. Si en avril 2020, 82% des TPE et PME ont anticipé une dégradation de leur situation financière, ils ne sont plus 27% cette année à le penser. Deuxième indicateur encourageant : 28% des patrons estiment qu'ils vont retrouver le chiffre d'affaires qu'ils avaient en 2019. Et enfin, plus d'un patron sur deux compte reprendre ses investissements. Par ailleurs, ces indicateurs sont confirmés par le rebond des créations d'emplois salariés.