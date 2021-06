La Chronique éco : La Bourse de Paris à des niveaux records

Le CAC 40 vient de battre un nouveau record. Il a notamment atteint les 6 500 points, du jamais vu depuis 20 ans. Comment cela s'explique-t-il ? Et bien, les investisseurs parient sur la reprise des économies. Pour eux, la crise c'est du passé. Parmi les secteurs tirant la Bourse, on a celui du luxe. Hermès et LVMH, par exemple, ont réalisé 60% de gains depuis le début de l'année. Autre phénomène à souligner, les actionnaires, les professionnels et les particuliers sont aussi de plus en plus nombreux à vouloir investir en Bourse. Comment cela se fait-il ?