La Chronique éco : La variation des frais bancaires

D'après l'association CLCV, les frais bancaires seraient en baisse. Pourtant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, les plus modestes ont même connu une hausse de 1,06 % et les autres clients sont sur une légère baisse de 0,2 %. Le premier constat de l'association concerne les hausses sur trois types de frais : la tenue de comptes, le coût des cartes bleues et aussi le tarif des retraits aux distributeurs qui sont proportionnellement plus cher pour les plus petits. Le second constat vise la variation extraordinaire des tarifs entre banques et même entre les agences au sein d'une même banque. Que révèlent ces études ?