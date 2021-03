La Chronique éco : Le luxe domine le CAC 40

Le CAC 40 a changé de physionomie depuis l'année dernière. Désormais, le Luxe pèse plus d'un tiers de son indice. Les KHOL sont notamment devenus les nouveaux géants du secteur, en l’occurrence Kering, Hermes, l'Oréal et LVMH. Ils représentent 600 milliards d'euros de valeurs en Bourse dont plus de 100 milliards d'euros en plus en un an. Cette percée du luxe se fait au détriment des autres secteurs. Les bénéfices des grandes entreprises françaises ont également été amputés de moitié.