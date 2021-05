La Chronique éco : Le marché immobilier flambe toujours !

Compte tenu de la crise sanitaire, on avait cru que le marché immobilier allait s'effondrer. C'est pourtant tout le contraire qui se produit : les chiffres explosent, les ventes s'envolent. En 2020, il y a eu un million de transactions, avec un record dans les régions (+900 000). Au niveau des prix, on s'attendait également à une baisse ou à une stabilisation. Mais on a constaté une hausse en moyenne de 5,9% sur un an. Deux facteurs ont joué dans ces chiffres incroyables, à savoir des taux de crédit relativement bas et les économies réalisées par les Français durant les confinements. Quelles sont les tendances sur le marché immobilier ?