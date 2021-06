La Chronique éco : Les achats stars du déconfinement

On savait déjà que les Français avaient chauffé la carte bleue lors de la réouverture des commerces. Maintenant, on sait dans quels magasins ils l'ont fait. Et ce sont vraiment les achats "plaisir" qui l'ont emporté. Le 19 mai dernier, les achats dans la bijouterie et l'horlogerie ont bondi de 165%. Les Français se sont également rué vers les articles de sport. Dans ce domaine, les ventes ont augmenté de 185%. De leur côté, les enfants aussi ont été gâtés : +146% pour les achats de jouets, jeux et de loisirs. En fait, "on s'est aperçu que tout ce qui était considéré comme non-essentiel par le gouvernement l'est devenu pour les Français", précise François-Xavier Pietri. Quid de la fréquentation des restaurants ?