La Chronique éco : Les donations bientôt facilitées ?

Les Français ont beaucoup épargné durant le confinement, il faut désormais relancer la consommation. Le gouvernement, ne souhaitant pas toucher aux impôts, a peut-être trouvé une solution. Il compte faciliter les donations et les prêts aux jeunes. L'idée est de donner plus de pouvoir d'achat pour relancer la consommation. Toutefois, les donations sont un sujet politique assez sensible, voire explosif. Dès que l'on se hasarde sur cette piste, on est suspecté d'avantager ceux qui peuvent donner plus, à savoir les Français les plus aisés. A gauche, l'idée de la taxation est avancée mais Bruno Le Maire campe sur sa position. Toute taxation de l'épargne des Français est écartée. La piste de la donation peut-elle marcher ?