La Chronique éco : Les patrons ont le moral

Les patrons français ont plus le moral que les patrons européens. L'indice PMI Markit montre une forte hausse de 57 points en mai. Le plus haut depuis juillet 2020. Il faut dire que les patrons français sont plus optimistes que les Allemands. L'Alliance du commerce qui regroupe plus de 26 000 commerces a enregistré une flambée de 150% du chiffre d'affaires lors de l'ouverture des magasins mercredi dernier. Quels sont les freins à la reprise ?