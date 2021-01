La Chronique éco : Lutte contre les pandémies, cela passe par l'économie

L'indice de réparabilité est mis en place dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Avec cet étiquetage désormais obligatoire, le pays est pionnier dans l'Union européenne. La note de réparabilité sera apposée lors de l'achat de produits électroniques comme le lave-vaisselle, le lave-linge ou encore l'ordinateur. Cela permettra aux consommateurs de choisir les produits les plus réparables. Pour les fabricants, c'est un gage de transparence et un moyen de lutter contre l'obsolescence programmée. Cette pratique est un moyen de mettre en place l'économie circulaire et le développement durable. C'est primordial dans la lutte contre les pandémies.