La Chronique éco : PSA résiste malgré la crise

Le secteur de l'automobile a énormément souffert ces derniers mois. Entre les constructeurs automobiles français, PSA sort vainqueur avec deux milliards d'euros de bénéfice. De son côté, Renault encaisse huit milliards d'euros de déficit. "Les deux constructeurs ont adopté deux stratégies complètement opposées", explique François-Xavier Pietri. Aujourd'hui, Renault paye la course à la quantité de Carlos Ghosn et la chute de ce dernier. Chez PSA, les décideurs ont préféré la qualité des résultats. Sa marge s'élève à 9,4 % au second semestre de 2020. Par ailleurs, plus de 400 millions d'euros vont retourner dans les poches des salariés avec une prime d'intéressement de 3 205 euros en moyenne.