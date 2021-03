La Chronique éco : Qui sont les Français les plus économes ?

Dans quelles villes les Français sont-ils les plus économes ? Une étude, qui vient de sortir, classe Toulouse en haut du podium, avant Toulon et Marseille. Les Parisiens sont ceux qui épargnent le moins, notamment à cause du coût de la vie et surtout de l’immobilier. Quels sont les secrets des Toulousains ? Quid de la place de l’Hexagone par rapport à ses voisins européens ?