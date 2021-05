La Chronique éco : Restaurants, rouvrir, pas si simple...

La réouverture des terrasses prévue le 19 mai prochain ne semble pas évidente pour les restaurateurs. Selon Alain Fontaine, président de l'association des Maîtres restaurateurs, à peine 50% des restaurateurs du pays ont un terrasse, et dans ces 50% beaucoup ont une toute petite terrasse. "Avec la distanciation sociale et les gestes barrières, il est évident qu'ils ne vont pas rouvrir", dit-il. Le deuxième obstacle, c'est le manque de personnel. Depuis tous ces mois de fermetures, 100 000 salariés manquent à l'appel. Il faudra les faire revenir et les former à nouveau. Enfin, il y a le problème de l'approvisionnement. "Ce n'est pas si simple que ça", affirme notre expert. Que compte faire le gouvernement face à ces inquiétudes ?